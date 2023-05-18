МО РФ: ВС России нанесли удары по складам ВСУ с иностранной военной техникой

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по крупным складам с иностранной военной техникой и вооружением, а также по резервам ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

В ходе нанесенных ударов были разгромлены крупные склады оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины, предотвращена их переброска в район боевых действий. Все заданные объекты были поражены, цель ударов была достигнута, подытожил генерал-лейтенант.