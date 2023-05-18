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МО РФ: ВС России нанесли удары по складам ВСУ с иностранной военной техникой

18 мая 2023 12:49
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Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по крупным складам с иностранной военной техникой и вооружением, а также по резервам ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

В ходе нанесенных ударов были разгромлены крупные склады оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины, предотвращена их переброска в район боевых действий. Все заданные объекты были поражены, цель ударов была достигнута, подытожил генерал-лейтенант.

# Оружие и боеприпасы # Игорь Конашенков

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