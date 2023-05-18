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Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

18 мая 2023 12:12
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Бард и автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, куда он добровольцем отправился в 2022 году. Такую информацию приводит РИА Новости. 

Сообщается, что через некоторое время связь с музыкантом была прервана, его признали пропавшим без вести, а спустя год семье было объявлено о его гибели. Родственникам Игорь Истомин сказал, что отправляется не на войну, а работать на стройку.

Музыкант погиб в возрасте 55 лет. У него осталась супруга и двое детей. 

# Некролог

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