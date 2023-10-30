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Экс-премьер Украины Азаров назвал условие для визита Зеленского в Москву

30 октября 2023 08:33
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский незамедлительно поедет в Москву на мирные переговоры, если такое решение примет Вашингтон. Об этом пишет РИА Новости.
 
По его мнению, Зеленскому может поступить звонок от государственного секретаря США Энтони Блинкена с поручением отменить указ и выехать в Вашингтон, а затем в Москву. Азаров особо подчеркнул, что киевский режим не принимает решений самостоятельно, и Зеленский может осуществлять свою линию только на определенных уровнях.

Россия же готова к проведению переговоров, но Киев установил на них законодательный запрет. В Кремле отмечают, что для мирного урегулирования ситуации нет никаких предпосылок, а выполнение целей спецоперации по-прежнему остается для Москвы приоритетной задачей.

# Международная политика # Николай Азаров # Владимир Зеленский # Энтони Блинкен

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