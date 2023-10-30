Аэропорт Махачкалы закрыт из-за проникновения на его территорию посторонних лиц

Планируется, что временно закрытый сегодня аэропорт Махачкала будет возможно работать 31 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиации.

Это будет сделано после тщательного осмотра терминала и прилегающей территории. В воскресенье вечером в аэропорту произошел инцидент, когда после прилета рейса из Тель-Авива группа людей ворвалась на взлетно-посадочную полосу. Властям предстоит установить личность участников массовых беспорядков и предать их суду.

Ситуация в аэропорте находится под наблюдением, и местные власти переведены на 24-часовой режим работы.