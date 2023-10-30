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Аэропорт Махачкалы закрыт из-за проникновения на его территорию посторонних лиц

30 октября 2023 08:16
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Планируется, что временно закрытый сегодня аэропорт Махачкала будет возможно работать 31 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиации.

Это будет сделано после тщательного осмотра терминала и прилегающей территории. В воскресенье вечером в аэропорту произошел инцидент, когда после прилета рейса из Тель-Авива группа людей ворвалась на взлетно-посадочную полосу. Властям предстоит установить личность участников массовых беспорядков и предать их суду.

Ситуация в аэропорте находится под наблюдением, и местные власти переведены на 24-часовой режим работы.

# Международная политика

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