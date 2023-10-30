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Число жертв урагана в Мексике возросло до 43 человек

30 октября 2023 08:22
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Новости Мексики. По меньшей мере 43 человека стали жертвами урагана «Отис», который обрушился на южное тихоокеанское побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв урагана в Мексике возросло до 43 человек-1

В воскресенье власти штата Герреро заявили, что число пропавших без вести также выросло до 36. В Акапулько в выходные многие люди все еще продолжали ждать гуманитарную помощь. Волонтеры присоединились к работникам различных служб, чтобы скорее расчистить улицы и привести город в порядок. Ранее группы людей блокировали единственные два въезда на курорт, требуя еды и воды. В связи с этим власти разрешили жителям Акапулько брать то, что им нужно, в магазинах по всему городу.

# Природные катаклизмы # Новости Мексики # Фотофакт

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