Число жертв урагана в Мексике возросло до 43 человек

В воскресенье власти штата Герреро заявили, что число пропавших без вести также выросло до 36. В Акапулько в выходные многие люди все еще продолжали ждать гуманитарную помощь. Волонтеры присоединились к работникам различных служб, чтобы скорее расчистить улицы и привести город в порядок. Ранее группы людей блокировали единственные два въезда на курорт, требуя еды и воды. В связи с этим власти разрешили жителям Акапулько брать то, что им нужно, в магазинах по всему городу.