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Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей

27 апреля 2020 16:47
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Новости Израиля. В Израиле 26 апреля открылись некоторые магазины и салоны красоты. Ресторанам разрешили продавать еду на вынос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей-1

Бывший глава минздрава страны убежден, что вирус остановит иммунитет, а не указы правительства. Необходимо изолировать лишь наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан, а остальное население оставить в покое для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.

Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей-4

Йорам Ласс, экс-глава минздрава Израиля, профессор:
Всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьет гораздо больше людей, чем вирус. Сократится поступление налогов, на которые существует здравоохранение, и те же самые старики будут умирать в больничных коридорах, потому что им не на что будет оказать помощь.

Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей-7

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# Коронавирус # Йорам Ласс # Фотофакт

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