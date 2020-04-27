Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей

Бывший глава минздрава страны убежден, что вирус остановит иммунитет, а не указы правительства. Необходимо изолировать лишь наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан, а остальное население оставить в покое для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.

Йорам Ласс, экс-глава минздрава Израиля, профессор:

Всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьет гораздо больше людей, чем вирус. Сократится поступление налогов, на которые существует здравоохранение, и те же самые старики будут умирать в больничных коридорах, потому что им не на что будет оказать помощь.