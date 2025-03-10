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В США разбился одномоторный самолёт – жертв нет

10 марта 2025 07:37
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Очередная авиакатастрофа произошла в США. В Пенсильвании разбился одномоторный самолет – он рухнул на парковку возле дома престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По счастливой случайности обошлось без жертв.

В США разбился одномоторный самолёт – жертв нет-2

Все находившиеся на борту воздушного судна, а это пять человек, выжили. С различными травмами их доставили в ближайшие больницы. На земле никто не пострадал, разрушений нет. Только в результате возникшего пожара на стоянке сгорело более 10 автомобилей. Что послужило причиной катастрофы – пока неизвестно, расследованием ее причин занимается федеральная авиационная служба. Как сообщают местные СМИ, перед падением пилот сообщил о технических проблемах на борту.

# Авиакатастрофа # Новости США

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