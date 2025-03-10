Прямой эфир

Более тысячи человек погибли в ходе боёв в Сирии

10 марта 2025 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более тысячи человек, в основном мирные жители, стали жертвами столкновений между новыми властями Сирии и сторонниками свергнутого президента Асада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек погибли в ходе боёв в Сирии-2

В Латакии из-за боевых действий возникли перебои с электро- и водоснабжением, закрыты рынки и пекарни. Как передают информагентства, тысячи людей покинули свои дома. Силовики продолжают рейды для выявления вооруженных протестующих. Временный президент Сирии призвал противников сложить оружие.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооружённого мужчину
10 марта 2025 06:41

Возле Белого дома сотрудники секретной службы ранили вооружённого мужчину

В аэропорту Гамбурга началась забастовка работников наземных служб
10 марта 2025 06:33

В аэропорту Гамбурга началась забастовка работников наземных служб

Белый дом собирается сократить военные расходы в Европе
10 марта 2025 06:29

Белый дом собирается сократить военные расходы в Европе