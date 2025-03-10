Более тысячи человек погибли в ходе боёв в Сирии

В аэропорту Гамбурга началась забастовка работников наземных служб

Профсоюзы требуют повышения зарплаты сотрудников аэропорта на 8 %, а также более высоких премий и дополнительные отпуска. Подобные протесты проходят каждую неделю, но наниматели на уступки не идут.