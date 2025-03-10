Более тысячи человек погибли в ходе боёв в Сирии

Более тысячи человек, в основном мирные жители, стали жертвами столкновений между новыми властями Сирии и сторонниками свергнутого президента Асада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более тысячи человек, в основном мирные жители, стали жертвами столкновений между новыми властями Сирии и сторонниками свергнутого президента Асада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латакии из-за боевых действий возникли перебои с электро- и водоснабжением, закрыты рынки и пекарни. Как передают информагентства, тысячи людей покинули свои дома. Силовики продолжают рейды для выявления вооруженных протестующих. Временный президент Сирии призвал противников сложить оружие.