В Румынии сторонники Кэлина Джорджеску устроили беспорядки

Столица Румынии в ночь с 9 на 10 марта превратилась в арену ожесточенных столкновений протестующих с полицией. Причиной социального взрыва стало решение ЦИК не допускать к президентским выборам кандидата от оппозиции Кэлина Джорджеску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч людей собрались возле здания избирательной комиссии, обвиняя власти в нарушении демократии. Демонстранты пытались прорваться через ограждения, но были остановлены полицейским спецназом. Тогда митингующие стали переворачивать машины, забрасывать правоохранителей петардами, жечь мусорные баки и строить баррикады. Против протестующих пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. Полицейская операция по наведению порядка продолжалась до раннего утра.

Кэлин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года, однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на подозрения о вмешательстве России в кампанию кандидата. Были назначены новые президентские выборы, которые пройдут 4 мая 2025 года. Кэлина Джоржеску называют пророссийским кандидатом. Он выступал за прекращение политической и военной помощи Украине.