Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в своём увольнении

Как выяснилось, для достижения своих целей он не брезговал любыми методами, вплоть до подкупа чиновников других государств. Об одном из таких фактов в интервью крупному американскому телеканалу рассказал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. По его словам, своего поста он лишился как раз из-за Байдена, который за увольнение прокурора заплатил Киеву миллиард долларов. Лишь бы тот не мешал его сыну вести в стране бизнес. Ранее в Конгрессе США уже выступали с инициативой провести тщательное расследование финансовой деятельности семьи главы Белого дома. Но пока никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.