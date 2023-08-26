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Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в своём увольнении

26 августа 2023 16:45
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Новости США. В Конгрессе США призвали объявить импичмент Джо Байдену. Причиной столь радикальной инициативы послужили сообщения о причастности главы Белого дома к коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в своём увольнении-1

Как выяснилось, для достижения своих целей он не брезговал любыми методами, вплоть до подкупа чиновников других государств. Об одном из таких фактов в интервью крупному американскому телеканалу рассказал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. По его словам, своего поста он лишился как раз из-за Байдена, который за увольнение прокурора заплатил Киеву миллиард долларов. Лишь бы тот не мешал его сыну вести в стране бизнес. Ранее в Конгрессе США уже выступали с инициативой провести тщательное расследование финансовой деятельности семьи главы Белого дома. Но пока никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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