Украинский лидер Владимир Зеленский при поддержке НАТО готовит провокацию на Запорожской АЭС. Такое заявление сделал бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

Они устроили диверсии на «Северных потоках», а сейчас готовят «большой удар» накануне июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, отметил Филиппо.

По его словам, провокация на Запорожской атомной электростанции украинскому президенту нужна в качестве предлога для получения поддержки и новых поставок оружия со стороны Запада.