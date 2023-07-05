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Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят провокацию на ЗАЭС

05 июля 2023 13:26
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Украинский лидер Владимир Зеленский при поддержке НАТО готовит провокацию на Запорожской АЭС. Такое заявление сделал бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо, пишет РИА Новости. 

Они устроили диверсии на «Северных потоках», а сейчас готовят «большой удар» накануне июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, отметил Филиппо. 

По его словам, провокация на Запорожской атомной электростанции украинскому президенту нужна в качестве предлога для получения поддержки и новых поставок оружия со стороны Запада. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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