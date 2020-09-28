Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются

Молдова против локдауна. По словам президента Игоря Додона, экономику и учебный процесс в стране из-за коронавируса останавливать не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на ухудшение эпидситуации, острой необходимости в жестком карантине нет. Система здравоохранения в республике справляется с нагрузкой.

Между тем в Таиланде на фоне неблагоприятной обстановки в мире продлили режим чрезвычайного положения до 31 октября.