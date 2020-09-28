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Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются

28 сентября 2020 16:55
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Молдова против локдауна. По словам президента Игоря Додона, экономику и учебный процесс в стране из-за коронавируса останавливать не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются-1

Несмотря на ухудшение эпидситуации, острой необходимости в жестком карантине нет. Система здравоохранения в республике справляется с нагрузкой.  

Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются-4

Между тем в Таиланде на фоне неблагоприятной обстановки в мире продлили режим чрезвычайного положения до 31 октября. 

Экономику и учебный процесс в Молдове из-за коронавируса останавливать не собираются-7

В связи с ростом числа зараженных многие страны вводят очередные ограничения. Уставшие от карантина жители практически ежедневно выходят на улицы городов, выступая против подобных мер борьбы с пандемией. Многочисленные протесты прошли в Мадриде, а также Париже и Марселе.  

# Коронавирус # Игорь Додон # Фотофакт

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