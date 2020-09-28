В Италии из-за оползня жители оказались заблокированы в своих домах

Новости Италии. На юге Италии из-за масштабного оползня десятки жителей оказались заблокированы в своих домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На юге Италии из-за масштабного оползня десятки жителей оказались заблокированы в своих домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сход с горы смеси из камней и грязи спровоцировали сильные дожди в регионе. Мощный поток заполонил переулки и площадь города. Повреждены десятки машин, заблокированы дороги, затоплены подвальные помещения зданий.
Жители вынуждены перебираться на верхние этажи. Многих пришлось эвакуировать. Власти призывают людей не выходить из домов. В регионе работают спасательные службы.