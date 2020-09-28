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В Италии из-за оползня жители оказались заблокированы в своих домах

28 сентября 2020 12:43
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Новости Италии. На юге Италии из-за масштабного оползня десятки жителей оказались заблокированы в своих домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за оползня жители оказались заблокированы в своих домах-1

Сход с горы смеси из камней и грязи спровоцировали сильные дожди в регионе. Мощный поток заполонил переулки и площадь города. Повреждены десятки машин, заблокированы дороги, затоплены подвальные помещения зданий.

В Италии из-за оползня жители оказались заблокированы в своих домах-4

Жители вынуждены перебираться на верхние этажи. Многих пришлось эвакуировать. Власти призывают людей не выходить из домов. В регионе работают спасательные службы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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