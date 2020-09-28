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МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта

28 сентября 2020 14:39
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МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь глубоко обеспокоена резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями.

МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта-1

МИД Беларуси:
Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе.

# МИД Беларуси # Фотофакт

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