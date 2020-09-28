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Япония намерена построить завод на Луне к 2035 году

28 сентября 2020 16:44
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Новости Японии. Япония построит завод на Луне. Амбициозный проект намерены реализовать к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Япония намерена построить завод на Луне к 2035 году-1

Предприятие разместят в районе южного полюса планеты. Специалисты предполагают, что именно там находятся большие залежи льда. Полученную воду планируют расщеплять на кислород и водород, затем производить топливо. Оно понадобится для космических полетов и перемещения по планете.  

Япония намерена построить завод на Луне к 2035 году-4

В случае успеха удастся значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также ускорить темпы освоения Луны и космоса.  

# Космос # Фотофакт

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