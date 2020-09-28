Япония намерена построить завод на Луне к 2035 году

Новости Японии. Япония построит завод на Луне. Амбициозный проект намерены реализовать к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие разместят в районе южного полюса планеты. Специалисты предполагают, что именно там находятся большие залежи льда. Полученную воду планируют расщеплять на кислород и водород, затем производить топливо. Оно понадобится для космических полетов и перемещения по планете.