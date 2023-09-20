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Экономика ФРГ не растёт 3 квартала подряд при относительно высоком уровне инфляции

20 сентября 2023 19:53
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Новости Германии. Экономика Германии продолжает ухудшаться. ВВП страны к концу года снова снизится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика ФРГ не растёт 3 квартала подряд при относительно высоком уровне инфляции-1

Такой прогноз сделали эксперты Института немецкой экономики. В стране наблюдается спад производства. Республика стала единственным государством «Большой семерки», у которой по итогам 2023 года ожидается падение данных показателей. В целом экономика ФРГ не растет уже три квартала подряд, а инфляция остается относительно высокой для страны, некогда ведущей в ЕС.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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