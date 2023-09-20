Экономика ФРГ не растёт 3 квартала подряд при относительно высоком уровне инфляции

Новости Германии. Экономика Германии продолжает ухудшаться. ВВП страны к концу года снова снизится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой прогноз сделали эксперты Института немецкой экономики. В стране наблюдается спад производства. Республика стала единственным государством «Большой семерки», у которой по итогам 2023 года ожидается падение данных показателей. В целом экономика ФРГ не растет уже три квартала подряд, а инфляция остается относительно высокой для страны, некогда ведущей в ЕС.