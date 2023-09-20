Институт международных финансов: мировой долг достиг рекордных 307 трлн долларов

Информация появилась в докладе Института международных финансов. В документе сообщается, что только в первой половине этого года задолженность возросла на 10 трлн долларов Этот показатель эксперты назвали ошеломляющим. Отметим, ранее рост мирового долга прогнозировал и ректор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. Гаспар отметил, что задолженность может снова начать расти, так и не опустившись до показателей, которые фиксировались до пандемии коронавируса.