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Минобороны Литвы анонсировало пакет военной помощи Киеву – 500 млн евро

20 сентября 2023 19:51
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Литва будет ремонтировать танки для Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Литвы анонсировало пакет военной помощи Киеву – 500 млн евро-1

Работы начнутся уже в этом месяце. Кроме того, министр обороны страны заявил о создании коалиции по разминированию. Анушаускас призвал неопределившиеся страны присоединиться к данному объединению. Отметим, Минобороны Литвы анонсировало пакет военной помощи Киеву. Он обойдется Вильнюсу в 500 млн евро. В него войдут системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета.

# НАТО # Арвидас Анушаускас # Фотофакт

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