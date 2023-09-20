Минобороны Литвы анонсировало пакет военной помощи Киеву – 500 млн евро

Работы начнутся уже в этом месяце. Кроме того, министр обороны страны заявил о создании коалиции по разминированию. Анушаускас призвал неопределившиеся страны присоединиться к данному объединению. Отметим, Минобороны Литвы анонсировало пакет военной помощи Киеву. Он обойдется Вильнюсу в 500 млн евро. В него войдут системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета.