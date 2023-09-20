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Немецкий автогигант сокращает производство и увольняет сотрудников

20 сентября 2023 19:50
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Новости Германии. Немецкий автогигант сокращает производство и увольняет сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже закрыт завод в Дрездене.

Немецкий автогигант сокращает производство и увольняет сотрудников-1

Причины кроются в экономике. Количество желающих приобрести машины из салона снижается. Рост стоимости жизни буквально заставил немцев пересмотреть свои расходы. Компании вынуждены увольнять сотрудников. Также нет необходимости в прежнем количестве заводов. Так, закрытие только одного из них поможет сэкономить до 20 млн евро в год.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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