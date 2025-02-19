Экология Германии стала жертвой польских угольных электростанций

На Польше из-за угольных электростанций уже давно клеймо самой неэкологичной страны Евросоюза, которая игнорирует призывы Брюсселя привести себя в порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша портит воздух и на своей территории, а учитывая розу ветров, еще и на немецкой. Иными словами, рядовые жители Германии оказались заложниками политического упрямства Варшавы.

Грязный воздух из Польши буквально накрыл Германию. Его качество Федеральное агентство по охране окружающей среды характеризует в последние дни как чрезвычайно плохое. По данным экспертов, до 50 % загрязнения в Берлине поступает именно от польских угольных труб. В Гамбурге этот показатель составляет 35 %, а в Дрездене и Ганновере – 25%. В отдельных регионах концентрация вредных веществ в воздухе в два раза превышает все допустимые нормы.

Врачи предупреждают, все это неминуемо потащит за собой рост заболеваемости, если погода в ближайшее время не изменится и облако польского смога не рассеется. Хотя если погода изменится, нынешняя проблема немцев ляжет на плечи, а вернее, на легкие, граждан уже другого европейского государства.

Политики Германии бьют тревогу. Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер обвиняет польское правительство в нечистоплотности. «Климатические цели ЕС едины для всех. И Польша должна соблюдать правила. Отказ от использования угля, обещанный правительством Туска в 2024 году, должен быть осуществлен быстро», – требует политик. А его федеральная коллега Штеффи Лемке подчеркивает: «Польша, как и Германия, должна уважать существующие в Евросоюзе требования к качеству воздуха».

Но, видимо, Польше накануне президентской гонки совсем не до экологии, и уж тем более немецкой. Тем временем жителям Германии рекомендуется поменьше времени проводить на улице, особенно пожилым немцам с хроническими заболеваниями. А еще следить за прогнозом погоды, «потепления» в высших политических кругах Варшавы не предвидится. А потому восточная соседка Германии продолжить дымить.