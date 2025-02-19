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Трамп: переговоры в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса

19 февраля 2025 13:52
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Переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп: переговоры в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса-2

Глава Белого дома назвал их «очень хорошими», добавив, что теперь более уверен в возможности разрешить конфликт в Украине. И что соглашение об урегулировании между Москвой и Киевом будет достигнуто. При этом Дональд Трамп заявил, что его разочаровала позиция Украины, которую не пригласили на переговоры. Официальный Киев отказывается признавать их итоги, тем самым демонстрируя намерения продолжать кровопролитие. В Белом доме встречу назвали «монументальным шагом к миру» – положительно ее оценила и российская сторона. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, стороны услышали друг друга.

# Международная политика # Дональд Трамп

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