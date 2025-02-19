Трамп недоволен позицией Киева по переговорному процессу с Россией

Самая обсуждаемая мировая тема – переговоры в формате Москва – Вашингтон. Чем они закончатся и приведут ли к окончательному разрешению украинского конфликта? Несмотря на нападки со стороны Брюсселя и Киева, участники переговоров в Эр-Рияде (а именно эта встреча – первый шаг к диалогу Путина и Трампа) смогли прийти к общим договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом речь как о нормализации отношений России и США, так и вариантах урегулирования украинского конфликта. И это действительно хороший знак для всего мирового сообщества. А потому и предположения экспертов о скорой встрече на высшем уровне уже максимально похожи на правду. Как заявили в Кремле, Владимир Путин и Дональд Трамп могут пожать друг другу руки уже до конца этого месяца.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Эр-Рияде была проявлена должная политическая воля обеих сторон, а это очень важный шаг для выхода к мирному урегулированию. Но точка в этом чувствительном международном вопросе может быть поставлена лишь после искоренения истинных причин украинского кризиса. Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. Поэтому объяснили мы сегодня, что появление вооруженных сил тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Конечно, для нас это неприемлемо.

По другую сторону океана также полны энтузиазма. Дональд Трамп дал высокую оценку переговорам в Саудовской Аравии и заявил, что стал намного более уверен в возможности договориться об урегулировании конфликта в Украине. Однако при этом американский лидер разочарован позицией Киева, который отказался признавать итоги переговоров.