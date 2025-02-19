Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией И США неуместна. Такое заявление сделал лидер Российской Федерации Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Что касается предстоящих переговоров между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне, Путин отметил, что с удовольствием встретится с Трампом, но для такой встречи нужна подготовка. Когда именно она может произойти, Президент РФ сказать не готов. Для этого необходимо еще проработать ряд самых важных вопросов, в том числе и по Украине.

Прокомментировал Владимир Путин и обещания Дональда Трампа завершить украинский конфликт за один день. Он отметил, что при получении данных уже на посту президента нынешний лидер США изменил позицию. «И это естественно», – цитирует Путина ТАСС.