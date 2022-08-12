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«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?

12 августа 2022 15:23
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Миграционный кризис в Европе ударил по эстонским студентам. Уже осенью им придется буквально бороться за дешевое съемное жилье. Их главными конкурентами станут украинские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?-1

В стране и так достаточно маленький рынок арендной недвижимости, стоимость которой сильно выросла за последний год. Увеличились и коммунальные платежи. Но, даже несмотря на это, спрос по-прежнему превышает предложение. Похожая ситуация сложилась и в Польше. Страна устала от украинских беженцев. На протяжении нескольких месяцев местное правительство активно выделяло им деньги. Как результат – многие польские города испытывают финансовое напряжение. Страдают от этого и сами поляки.

«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?-4

Понятно, что мы принимаем, но у нас такая польская ментальность, что мы вначале очень тепло принимаем, а потом устаем.

«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?-7

Вижу очень много молодежи, которая очень наглеет. Они ведут себя отвратительно, пристают к другим людям, тем же полякам. Это ужасно, такие люди портят облик своей страны.

«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?-10

Если это люди, которые будут работать на Польшу, то, думаю, это очень хорошо. Но если это только такие люди, которые будут пользоваться добротой государства и получать социальную поддержку, то это уже не очень хорошая идея.

«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?-13

Стоит отметить, что более 70 % поляков считают, что страна движется в неправильном направлении, так как экономика страны находится в кризисе. Таковы результаты опроса, который провела крупная аналитическая компания страны. Кроме того, люди опасаются дальнейшего ухудшения ситуации. В польском правительстве результаты опроса пока не прокомментировали.

# Беженцы # Екатерина Забенько # Фотофакт

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