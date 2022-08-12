«Вижу много молодёжи, которая очень наглеет». Что сейчас думают поляки об украинских беженцах?

Миграционный кризис в Европе ударил по эстонским студентам. Уже осенью им придется буквально бороться за дешевое съемное жилье. Их главными конкурентами станут украинские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране и так достаточно маленький рынок арендной недвижимости, стоимость которой сильно выросла за последний год. Увеличились и коммунальные платежи. Но, даже несмотря на это, спрос по-прежнему превышает предложение. Похожая ситуация сложилась и в Польше. Страна устала от украинских беженцев. На протяжении нескольких месяцев местное правительство активно выделяло им деньги. Как результат – многие польские города испытывают финансовое напряжение. Страдают от этого и сами поляки.

Понятно, что мы принимаем, но у нас такая польская ментальность, что мы вначале очень тепло принимаем, а потом устаем.

Вижу очень много молодежи, которая очень наглеет. Они ведут себя отвратительно, пристают к другим людям, тем же полякам. Это ужасно, такие люди портят облик своей страны.

Если это люди, которые будут работать на Польшу, то, думаю, это очень хорошо. Но если это только такие люди, которые будут пользоваться добротой государства и получать социальную поддержку, то это уже не очень хорошая идея.