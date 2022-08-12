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75% жителей США недовольны положением дел в стране. Данные этого опроса вряд ли понравятся их президенту

12 августа 2022 15:05
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Новости США. Три четверти жителей США недовольны положением дел в стране. Один из крупнейших телеканалов страны провел свой опрос, результаты которого вряд ли понравятся администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75% жителей США недовольны положением дел в стране. Данные этого опроса вряд ли понравятся их президенту-1

Как выяснилось, 75 % жителей США встревожены или испуганы тем, как сейчас развиваются события в экономике и внешней политике. За несколько месяцев количество таких людей выросло почти на 10 %. Но несмотря на недовольство американцев, нынешний президент уверен, что прекрасно справляется со своей работой. Более того, Байден решил объявить о намерении баллотироваться на второй срок.

75% жителей США недовольны положением дел в стране. Данные этого опроса вряд ли понравятся их президенту-4

По словам его пресс-секретаря, это произойдет после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

# Международная политика # Джо Байден # Карин Жан-Пьер # Новости США # Фотофакт

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