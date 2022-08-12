75% жителей США недовольны положением дел в стране. Данные этого опроса вряд ли понравятся их президенту

Новости США. Три четверти жителей США недовольны положением дел в стране. Один из крупнейших телеканалов страны провел свой опрос, результаты которого вряд ли понравятся администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 75 % жителей США встревожены или испуганы тем, как сейчас развиваются события в экономике и внешней политике. За несколько месяцев количество таких людей выросло почти на 10 %. Но несмотря на недовольство американцев, нынешний президент уверен, что прекрасно справляется со своей работой. Более того, Байден решил объявить о намерении баллотироваться на второй срок.