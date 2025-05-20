ЕС и Великобритании провели совместный саммит впервые после Brexit

Некогда враги теперь лучшие друзья. ЕС и Великобритания впервые после «брексита» провели совместный саммит, рассказали программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель встречи двух сторон – укрепить военное сотрудничество, а также налаживание торговых отношений. По итогам саммита состоялось подписание договора о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Этот документ закрепляет сотрудничество в таких направлениях, как гибридные угрозы, кибербезопасность, стабильность инфраструктуры и безопасность на море.

Также была заключена новая сделка по рыболовству, которая продлевает доступ к британским водам до 2038 года.