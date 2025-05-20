Прямой эфир

Граждане Румынии режут паспорта после президентских выборов

20 мая 2025 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Граждане Румынии режут паспорта после президентских выборов-0

После победы на выборах проевропейски настроенного политика Никушора Дана часть граждан Румынии устроила акцию протеста, испортив паспорта и заявив о своем намерении сменить гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

«Разрезают паспорта, призывают к революции и просят политубежище в России и других странах», – говорится в публикации.

Джордже Симионе, который занял второе место, призывал сторонников от разрезания паспортов и вместо этого бороться за перемены, вступая в оппозиционные партии.

Победителем второго тура президентских выборов в Румынии стал Никушор Дан

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС и Великобритании провели совместный саммит впервые после Brexit
20 мая 2025 07:28

ЕС и Великобритании провели совместный саммит впервые после Brexit

Французские аграрии заблокировали несколько автострад на севере страны
20 мая 2025 07:24

Французские аграрии заблокировали несколько автострад на севере страны

Трамп заявил, что Путин похвалил его супругу Меланию во время разговора
20 мая 2025 07:19

Трамп заявил, что Путин похвалил его супругу Меланию во время разговора