Граждане Румынии режут паспорта после президентских выборов

После победы на выборах проевропейски настроенного политика Никушора Дана часть граждан Румынии устроила акцию протеста, испортив паспорта и заявив о своем намерении сменить гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

«Разрезают паспорта, призывают к революции и просят политубежище в России и других странах», – говорится в публикации.

Джордже Симионе, который занял второе место, призывал сторонников от разрезания паспортов и вместо этого бороться за перемены, вступая в оппозиционные партии.