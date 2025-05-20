Российские бойцы отражают «мясные штурмы» ВСУ в поселке Зверево в ДНР

В поселке Зверево Донецкой Народной Республики идут ожесточенные бои. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского бойца с позывным «Тоха».

«Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают», – рассказал боец.

Российские подразделения занимают половину населенного пункта.

По словам военнослужащего, для атак украинская сторона привлекает неопытных военных, которых прикрывает с помощью беспилотников. Российские войска с успехом отбивают эти атаки, продвигаясь вперед постепенно.