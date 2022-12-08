Экоактивисты перекрыли Елисейские поля, чтобы предотвратить сжигание топлива

Новости Франции. Экоактивисты продолжают бесчинствовать в Европе. Сегодня, 8 декабря, группа борцов с изменением климата перекрыли одну из главных артерий Парижа – знаменитые Елисейские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали утеплить дома, чтобы топливо, которое сжигается для получения тепла, не отравляло атмосферу и не приводило к парниковому эффекту. И эта акция у парижан, мягко говоря, не вызвала понимания. Многие автомобилисты, да и простые парижане не только на словах, но и на деле объяснили активистам, что цель, даже такая благородная, как защита природы, не всегда оправдывает действия для ее достижения.