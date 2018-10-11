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Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ

11 октября 2018 14:44
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Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза МС-10», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим займется специально созданная комиссия.

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-1

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-3

Напомним, космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. На 119-й секунде полета произошел сбой носителя (подробнее – здесь). Экстренно отключились двигатели второй ступени. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения. Члены экипажа остались живы, совершив вынужденную посадку на территории Казахстана.

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-6

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-8

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
Ситуация, конечно, неприятная. Как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что, собственно, очень важно.

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-11

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-13

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-15

Отметим, «Союз МС-10» готовился отправить на МКС очередной экипаж – россиянина Алексея Овчинина и американского астронавта Тайлер Хейга. Они должны были провести на орбите Земли 187 суток. Одной из задач экспедиции было расследование появления отверстия в обшивке МКС.

О дыре диаметром 1,5 миллиметра в бытовом отсеке станции стало известно 30 августа. Не исключено, что ее могли просверлить уже в космосе.

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-18

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-20

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ-22

# Космос # Юрий Борисов # Фотофакт

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