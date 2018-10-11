Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария: комментарий вице-премьера РФ

Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза МС-10», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим займется специально созданная комиссия.

Напомним, космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. На 119-й секунде полета произошел сбой носителя (подробнее – здесь ). Экстренно отключились двигатели второй ступени. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения. Члены экипажа остались живы, совершив вынужденную посадку на территории Казахстана.

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации: Ситуация, конечно, неприятная. Как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что, собственно, очень важно.

Отметим, «Союз МС-10» готовился отправить на МКС очередной экипаж – россиянина Алексея Овчинина и американского астронавта Тайлер Хейга. Они должны были провести на орбите Земли 187 суток. Одной из задач экспедиции было расследование появления отверстия в обшивке МКС.

О дыре диаметром 1,5 миллиметра в бытовом отсеке станции стало известно 30 августа. Не исключено, что ее могли просверлить уже в космосе.