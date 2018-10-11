В Турции 14 человек отравились угарным газом

Новости Турции. В турецком Измире 14 человек пострадали во Дворце правосудия в результате отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место происшествия медики оказали людям первую помощь, после чего они были доставлены в больницу. Все сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы. Позже выяснилось, что утечка оксида углерода произошла во время проверки системы пожаротушения. По факту инцидента проводится проверка.