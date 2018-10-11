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В Турции 14 человек отравились угарным газом

11 октября 2018 15:00
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Новости Турции. В турецком Измире 14 человек пострадали во Дворце правосудия в результате отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции 14 человек отравились угарным газом-1

Прибывшие на место происшествия медики оказали людям первую помощь, после чего они были доставлены в больницу. Все сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы. Позже выяснилось, что утечка оксида углерода произошла во время проверки системы пожаротушения. По факту инцидента проводится проверка.

В Турции 14 человек отравились угарным газом-4

# Массовое отравление # Фотофакт

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