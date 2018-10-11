Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При запуске ракеты произошла авария носителя: экстренно отключились двигатели второй ступени. Как сообщает агентство «Интерфакс», члены экипажа живы и совершили аварийную посадку на территории Казахстана. К месту приземления отправлен поисково-спасательный отряд.

Сбой произошел после 150-й секунды полета. В таких случаях производится спуск экипажа на Землю по баллистической траектории.