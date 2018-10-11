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Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария

11 октября 2018 10:31
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Космический корабль «Союз МС-10», запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария-1

Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария-3

При запуске ракеты произошла авария носителя: экстренно отключились двигатели второй ступени. Как сообщает агентство «Интерфакс», члены экипажа живы и совершили аварийную посадку на территории Казахстана. К месту приземления отправлен поисково-спасательный отряд.

Сбой произошел после 150-й секунды полета. В таких случаях производится спуск экипажа на Землю по баллистической траектории.

Во время старта космического корабля «Союз» к МКС произошла авария-6

Напомним, «Союз» готовился отправить на МКС очередной экипаж – россиянина Алексея Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга (подробнее об это читайте здесь). Они должны были провести на орбите Земли 187 суток. Одной из задач экспедиции было расследование появления отверстия в обшивке МКС. О дыре диаметром в 1,5 миллиметра в бытовом отсеке станции стало известно 30 августа. Не исключено, что ее могли просверлить уже в космосе.

# Космос # Фотофакт

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