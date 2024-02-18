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Эйфелеву башню закроют из-за забастовки сотрудников

18 февраля 2024 13:54
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Новости Франции. Градус напряженности растет во Франции. Эйфелеву башню закроют из-за забастовки сотрудников. Активисты призывают мэрию Парижа пересмотреть финансовое управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйфелеву башню закроют из-за забастовки сотрудников-1

Ожидается, что стачка начнется 19 февраля. По мнению протестующих, власти выделяют недостаточно средств на предстоящий ремонт объекта. При этом нагрузка на работников в преддверии Олимпийских игр в Париже только растет, в отличие от оплаты труда. Это приводит к тому, что сотрудники неохотно обслуживают местных жителей и туристов, что негативно сказывается на репутации столицы. Отметим, Эйфелева башня – одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Ежегодно сюда приезжают около 6 миллионов туристов.

# Акции протеста # Новости Франции

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