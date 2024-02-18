Эйфелеву башню закроют из-за забастовки сотрудников

Ожидается, что стачка начнется 19 февраля. По мнению протестующих, власти выделяют недостаточно средств на предстоящий ремонт объекта. При этом нагрузка на работников в преддверии Олимпийских игр в Париже только растет, в отличие от оплаты труда. Это приводит к тому, что сотрудники неохотно обслуживают местных жителей и туристов, что негативно сказывается на репутации столицы. Отметим, Эйфелева башня – одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Ежегодно сюда приезжают около 6 миллионов туристов.