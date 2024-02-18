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В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами

18 февраля 2024 13:53
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Новости Нидерландов. Массовые разборки нелегалов охватили Гаагу. Европейский город стал жертвой некорректной миграционной политики ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неизвестной причине потасовка началась между двумя группами иностранцев и вскоре переросла в столкновения с полицией.

В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами-1

Дебоширы поджигали машины правоохранителей и забрасывали их всем, что было под руками. Летели в полицейских и дорожные знаки, и даже велосипеды, не говоря уже про камни и бутылки. Ограблены несколько магазинов. На поле боя похожа и территория оперного театра.

В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами-4

Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. В районе инцидента введен режим ЧП.

# Акции протеста # Новости Нидерландов

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