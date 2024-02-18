В Гааге нелегалы подожгли машины полицейских и забросали их бутылками, камнями и даже велосипедами

Новости Нидерландов. Массовые разборки нелегалов охватили Гаагу. Европейский город стал жертвой некорректной миграционной политики ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неизвестной причине потасовка началась между двумя группами иностранцев и вскоре переросла в столкновения с полицией.

Дебоширы поджигали машины правоохранителей и забрасывали их всем, что было под руками. Летели в полицейских и дорожные знаки, и даже велосипеды, не говоря уже про камни и бутылки. Ограблены несколько магазинов. На поле боя похожа и территория оперного театра.