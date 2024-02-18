Медведев высмеял соглашение между Францией и Украиной о гарантиях безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X высказал свое отношение к договору между Францией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Франция дала новому партнеру гарантий на три млрд евро, что, по его мнению, не понравилось французским фермерам и другим людям, затронутым политикой Макрона.

Его пост включал в себя изображение свиньи, окрашенной в цвета флага Украины, которая сжимает петуха, символа Франции. Рядом на столе были разложены листки бумаги с надписью «Гарантии». Также Медведев сослался на заключение подобного договора между Украиной и ФРГ, назвав его союзом фашистов и бандеровцев.

Макрон сказал, что договоренности между Францией и Украиной будут действовать до тех пор, как Украина вступит в ряды НАТО. Они также предусматривают оказание дальнейшей военной помощи Киеву, обучение военных Украины и производство совместного оружия.