Техас может столкнуться с дефицитом воды к 2030 году

Так, города и поселки штата могут оказаться на пути к серьезному дефициту воды уже к 2030 году. Сообщается, что сейчас более 30 % территории Техаса страдает от засухи. Наиболее сложная обстановка складывается в западных районах штата. Для решения проблемы будет произведена очистка и повторное использование сточных вод нефтегазовой отрасли. Также местными властями рассматривается инициатива о создании нового фонда водоснабжения Техаса. В рамках проекта планируется выделять по одному миллиарду долларов ежегодно, начиная с 2027 года.