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Техас может столкнуться с дефицитом воды к 2030 году

21 мая 2025 07:16
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Штат Техас столкнулся с угрозой засухи. Местные чиновники бьют тревогу – запасы пресной воды истощаются с критической скоростью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техас может столкнуться с дефицитом воды к 2030 году-2

Так, города и поселки штата могут оказаться на пути к серьезному дефициту воды уже к 2030 году. Сообщается, что сейчас более 30 % территории Техаса страдает от засухи. Наиболее сложная обстановка складывается в западных районах штата. Для решения проблемы будет произведена очистка и повторное использование сточных вод нефтегазовой отрасли. Также местными властями рассматривается инициатива о создании нового фонда водоснабжения Техаса. В рамках проекта планируется выделять по одному миллиарду долларов ежегодно, начиная с 2027 года.

# Вода # Новости США

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