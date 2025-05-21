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Китай выражает решительный протест на фоне 17-го пакета санкций ЕС против РФ

21 мая 2025 07:25
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Китай выражает решительный протест на фоне 17-го пакета санкций ЕС против РФ-0

Китайская Народная Республика выражает решительный протест в связи с очередными санкциями Евросоюза против Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны.

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Семнадцатый по счету санкционный пакет против РФ был одобрен ЕС 20 мая. В Китае обратили внимание, что Китайская Народная Республика никогда не предоставляла сторонам украинского конфликта летального оружия. А в стране строжайше контролируется экспорт товаров двойного назначения.

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