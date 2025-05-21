Немецкий железнодорожный гигант лишился миллиардного контракта в Канаде

Немецкий железнодорожный гигант потерпел сокрушительный удар, лишившись прибыльного контракта в Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкий железнодорожный гигант потерпел сокрушительный удар, лишившись прибыльного контракта в Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, дочерняя компания немецкого транспортного холдинга должна была обслуживать 450 километров путей вокруг Торонто. Однако канадский заказчик внезапно расторг соглашение. К слову, сумма контракта оценивалась в миллиард евро, а проект должен был стать одним из самых крупных в истории канадского транспорта. Тем временем СМИ отметили, что этот провал ставит под вопрос международную стратегию немецкого железнодорожного концерна, подрывая его имидж в непростые для европейской экономики времена.