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Немецкий железнодорожный гигант лишился миллиардного контракта в Канаде

21 мая 2025 07:24
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Немецкий железнодорожный гигант потерпел сокрушительный удар, лишившись прибыльного контракта в Канаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий железнодорожный гигант лишился миллиардного контракта в Канаде-2

Так, дочерняя компания немецкого транспортного холдинга должна была обслуживать 450 километров путей вокруг Торонто. Однако канадский заказчик внезапно расторг соглашение. К слову, сумма контракта оценивалась в миллиард евро, а проект должен был стать одним из самых крупных в истории канадского транспорта. Тем временем СМИ отметили, что этот провал ставит под вопрос международную стратегию немецкого железнодорожного концерна, подрывая его имидж в непростые для европейской экономики времена.

# Международная политика

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