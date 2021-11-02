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Джо Байден снова в новостях: политик едва не уснул на саммите в Глазго

02 ноября 2021 20:37
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Джо Байден едва не задремал на климатическом саммите в Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Во время вступительных речей на проходящей встрече президент США раз за разом погружался в себя.  

Джо Байден снова в новостях: политик едва не уснул на саммите в Глазго-1

Функция «возвращения» американского лидера в ход заседания легла на плечи его помощника. Интересно, что, выступая со сцены, Байден отметил, что в борьбе с изменением климата «больше нет времени сидеть сложа руки».  

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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