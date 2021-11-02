В Южном Судане разбился грузовой самолёт. Экипаж погиб

Новости Судана. Пять человек погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы. Он направлялся на север страны и перевозил топливо.