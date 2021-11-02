В Южном Судане разбился грузовой самолёт. Экипаж погиб

Новости Судана. Пять человек погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Судана. Пять человек погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самолет рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы. Он направлялся на север страны и перевозил топливо.
Экипаж, состоящий из двух россиян и трех местных жителей, разбился. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. По обстоятельствам крушения будет проведено расследование.