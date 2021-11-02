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В Южном Судане разбился грузовой самолёт. Экипаж погиб

02 ноября 2021 20:32
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Новости Судана. Пять человек погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южном Судане разбился грузовой самолёт. Экипаж погиб-1

Самолет рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Джубы. Он направлялся на север страны и перевозил топливо.  

В Южном Судане разбился грузовой самолёт. Экипаж погиб-4

Экипаж, состоящий из двух россиян и трех местных жителей, разбился. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. По обстоятельствам крушения будет проведено расследование.  

# Крушение # Фотофакт

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