Из-за непогоды десятки самолётов не смогли приземлиться в Москве. Некоторым пришлось садиться в Риге

Новости России. Около 70 самолетов в Москве ушли на запасные аэродромы Из-за непогоды совершить посадку по плану не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью густой туман окутал улицы столицы так, что на некоторых участках видимость не превышала 20 метров. Пилоты должны были выбрать альтернативный аэропорт. Это мог быть как московский аналог, так и аэропорт в другом городе.