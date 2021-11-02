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Из-за непогоды десятки самолётов не смогли приземлиться в Москве. Некоторым пришлось садиться в Риге

02 ноября 2021 19:05
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Новости России. Около 70 самолетов в Москве ушли на запасные аэродромы Из-за непогоды совершить посадку по плану не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за непогоды десятки самолётов не смогли приземлиться в Москве. Некоторым пришлось садиться в Риге-1

Ночью густой туман окутал улицы столицы так, что на некоторых участках видимость не превышала 20 метров. Пилоты должны были выбрать альтернативный аэропорт. Это мог быть как московский аналог, так и аэропорт в другом городе.  

Из-за непогоды десятки самолётов не смогли приземлиться в Москве. Некоторым пришлось садиться в Риге-4

Некоторые пассажиры приземлились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Риге. Всего в Шереметьево, Домодедово и Внуково были задержаны или отменены более 200 рейсов.  

# Природные явления # Фотофакт

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