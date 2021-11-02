Уже запрещена одноразовая посуда. Словакия отказывается от пластика

Новости Словакии. Словакия отказывается от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2015 по 2018 годы местные жители использовали пластиковые упаковки на 30 % чаще, поэтому правительство призвало супермаркеты найти им биоразлагаемую альтернативу.

С лета 2020 года в стране уже запрещена одноразовая посуда и столовые приборы. На использование пакетов прямого запрета пока нет.

В 2019 году лидером по этому показателю была Португалия: восемь пакетов на человека в год. Замыкать рейтинг экологически развитых стран пришлось Латвии: там каждый житель за год потратил более 300 пакетов.