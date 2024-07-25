Джо Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки

За свои «заслуги и лидерство в мире» глава Белого дома считает себя достойным второго срока, однако решил поступиться собственными амбициями во благо демократии. Теперь американцы, по его словам, должны сделать выбор. Свой выбор Байден уже сделал, вновь заявив о поддержке Харрис. При этом, он подчеркнул, что намерен доработать срок собственных полномочий. Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Дональд Трамп, номинированный от Партии республиканцев, составит конкуренцию кандидату от демократов.