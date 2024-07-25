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Джо Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки

25 июля 2024 07:11
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Джо Байден обратился к нации и заявил, что оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету «новому поколению», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки-1

За свои «заслуги и лидерство в мире» глава Белого дома считает себя достойным второго срока, однако решил поступиться собственными амбициями во благо демократии. Теперь американцы, по его словам, должны сделать выбор. Свой выбор Байден уже сделал, вновь заявив о поддержке Харрис. При этом, он подчеркнул, что намерен доработать срок собственных полномочий. Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Дональд Трамп, номинированный от Партии республиканцев, составит конкуренцию кандидату от демократов.

# Выборы в США # Джо Байден

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