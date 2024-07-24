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Уровень безработицы в Финляндии значительно опережает прогнозы – эксперты

24 июля 2024 18:52
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На фоне постоянного увеличения военных расходов кризис в европейских странах только прогрессирует. Так, в Финляндии стремительно растет безработица, об этом сообщает Евростат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в Финляндии значительно опережает прогнозы – эксперты-1

Эксперты утверждают, ее уровень намного выше, чем предполагалось ранее. Всего за месяц общий показатель нетрудоустройства в целом по стране вырос на 9 %. По статистике, труднее всего найти работу молодежи. Стоит отметить, что по Финляндии прокатилась волна забастовок, которая связана с реформой трудового законодательства. Нововведение предусматривает ограничение роста зарплат в некоторых отраслях, упрощение процедуры увольнений, запрет на проведение забастовок, изменение выплат по больничному листу и прочие непопулярные меры.

# Экономический кризис

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