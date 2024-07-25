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Эстонские пенсионеры будут терять по одной выплате в год из-за увеличения военных расходов

25 июля 2024 07:09
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Эстонские пенсионеры будут терять по одной выплате в год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские пенсионеры будут терять по одной выплате в год из-за увеличения военных расходов-1

Это произойдет из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов. Мера вынужденная, навязана Брюсселем. Таллину необходимо срочно снизить дефицит бюджета до 3 % с нынешних 5,6. Иначе Еврокомиссия самостоятельно займется вопросом сокращения пенсий и зарплат учителям.

# Международная политика

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