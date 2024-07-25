Эстонские пенсионеры будут терять по одной выплате в год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстонские пенсионеры будут терять по одной выплате в год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произойдет из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов. Мера вынужденная, навязана Брюсселем. Таллину необходимо срочно снизить дефицит бюджета до 3 % с нынешних 5,6. Иначе Еврокомиссия самостоятельно займется вопросом сокращения пенсий и зарплат учителям.