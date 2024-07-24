Совет Европы обвинил Польшу в нарушении прав человека в отношении мигрантов

Не остается без внимания беспредел польских военных на приграничных территориях. Даже со стороны партнеров по ЕС. Так, Совет Европы обвинил Варшаву в нарушении прав человека в отношении мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно заявлению представителей организации, польские власти в нарушение международных обязательств массово перебрасывают мигрантов через польско-белорусскую границу, а новый закон об освобождении силовиков от уголовной ответственности лишь усугубляет ситуацию. Также в Совете Европы опасаются за последствия создания на границе буферной зоны. Но польские власти это мало волнует, они продолжают нагнетать обстановку на границе с Беларусью и Россией. Уже заявлено о начале возведения там оборонительных укреплений для пресечения так называемой агрессии с Востока.