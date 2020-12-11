Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей

Новости Египта. Произведения искусства из графита. Египтянин вырезает крошечные статуи фараонов на кончиках карандашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное увлечение появилось три года назад после того, как мужчина увидел миниатюрные скульптуры тайваньского художника. Вдохновившись его работами, египтянин загорелся идеей выделить историю Египта таким же уникальным способом. Вооружившись резными инструментами и микроскопом, он создал 22 статуэтки.