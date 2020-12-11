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Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей

11 декабря 2020 09:08
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Новости Египта. Произведения искусства из графита. Египтянин вырезает крошечные статуи фараонов на кончиках карандашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей-1

Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей-3

Необычное увлечение появилось три года назад после того, как мужчина увидел миниатюрные скульптуры тайваньского художника. Вдохновившись его работами, египтянин загорелся идеей выделить историю Египта таким же уникальным способом. Вооружившись резными инструментами и микроскопом, он создал 22 статуэтки.  

Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей-6

Посмотрите, какие миниатюрные скульптуры вырезает египтянин на кончиках карандашей-8

Необычные работы мужчина продает через соцсети. В ближайших планах – организовать свою первую выставку.  

# Необычное # Фотофакт

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