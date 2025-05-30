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Премьер-министра Литвы подозревают в коррупции

30 мая 2025 16:49
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Скандалы сопровождают европейских чиновников не только в период выборов. Тут наблюдается постоянство, правда, признаком мастерства его никак не назовешь. Премьер-министра Литвы подозревают в коррупции. Неприглядные факты деятельности Гинтаутаса Палуцкаса раскрыли местные журналисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министра Литвы подозревают в коррупции-2

Выяснилось, что крупная компания, совладельцем которой является политик, получила льготный кредит на 200 тысяч евро через государственный инвестиционный банк. Пока все законно. Но дело в том, что решения о деятельности финансового учреждения принимает не кто иной, как правительство во главе с Палуцкасом. 

А вот это факт уже, мягко говоря, очень подозрительный. Так показалось и Службе специальных расследований Литвы, которая сейчас активно проверяет все факты теневой деятельности премьера. Возмущение явным злоупотреблением служебным положением главы правительства высказали и депутаты Сейма. Они заявили, что обратятся в Главную комиссию по служебной этике, чтобы выяснить, не перепутал ли политик государственные и частные интересы. И это расследование может грозить ему громкой отставкой.

# Международная политика # Коррупция

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