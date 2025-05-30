«Мы хотим диалог». Словакия отправит посла в Минск для возобновления диалога

Словакия намеревается возобновить диалог с Беларусью и отправляет в Минск посла Юзефа Мигаса, ранее занимавшего эту должность. Об этом сообщает на официальном аккаунте Facebook Министерства иностранных дел республики.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар подчеркнул значение дипломатии и ведения переговоров, в том числе для мирного разрешения ситуации в Украине.

«Мы хотим возобновить конструктивный диалог с белорусами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, поскольку сегодня необходимо дать место дипломатии, диалогу и переговорам для достижения первых результатов», – сказал он.

В ведомстве также заявили, что планируют развивать сотрудничество в сфере торговли, сельского хозяйства, культуры и образования.