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Двукратному олимпийскому чемпиону предъявили обвинения по трём статьям после участия в штурме Капитолия

14 января 2021 13:15
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Новости США. Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения в штурме Капитолия по трем статьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что именно спортсмен там делал, не сообщается. Известно лишь, что офицеры пытались вытеснить его и других демонстрантов из здания.

Двукратному олимпийскому чемпиону предъявили обвинения по трём статьям после участия в штурме Капитолия-1

Титулованного спортсмена опознали на кадрах, сделанных в ходе беспорядков. Находится ли он уже под стражей, пока неизвестно. Обстановка в Штатах после событий 6 января остается напряженной. Минувшей ночью стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. В поддержку резолюции высказались 232 законодателя, против – 197. Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявляли дважды. Теперь судьба главы Белого дома в руках Сената.

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Двукратному олимпийскому чемпиону предъявили обвинения по трём статьям после участия в штурме Капитолия-4

Американского лидера обвинили в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия. Однако несмотря на успех в Палате представителей, отстранить Трампа от должности демократы, скорее всего, не успеют. Дело в том, что Сенат сейчас находится на каникулах и соберется не раньше 19 января. 20 числа срок действия президентских полномочий Трампа истекает, поэтому единственный вариант – рассмотреть вопрос импичмента задним числом, уже после ухода Трампа в отставку.

В момент, когда законодатели вершили судьбу главы Белого дома, сам Трамп записывал видеообращение. В нем американский лидер не затронул тему импичмента, а призвал всех американцев сплотиться. Кроме того, он еще раз осудил насилие, которое случилось за последнюю неделю, и пообещал, что все виновные в штурме Капитолия будут привлечены к ответственности. Правоохранителям Трамп поручил максимально обеспечить безопасность в столице в день инаугурации Байдена.

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# Выборы в США # Клиту Келлер # Дональд Трамп # Джо Байден

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